Staffel 3Folge 32vom 16.06.2022
Folge 32: Trauerspiel
23 Min.Folge vom 16.06.2022Ab 12
Sonja Mertens (46) ruft verzweifelt die Hotline von Anwalt Ingo Lenßen an. In fünf Tagen soll die Beerdigung ihres Vaters stattfinden und das Bestattungsinstitut hat eine zweite Rechnung für eine Ratenzahlung von insgesamt 6.000 Euro geschickt. Sonja ist aus allen Wolken gefallen. Sie hatte bei Vertragsabschluss schon 3.000 Euro bezahlt und dachte, dass damit alles beglichen sei. Hat das Bestattungsinstitut die emotionale Ausnahmesituation der Mandantin schamlos ausgenutzt?
