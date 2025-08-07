Staffel 3Folge 43vom 07.08.2025
Lenßen übernimmt
Folge 43: Am Ende der Kräfte
23 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Hannah Wagner (20) um juristischen Rat gebeten. Ihre alleinerziehende, arbeitslose Mutter Steffi Wagner (40) verausgabt sich aufgrund sinnloser Maßnahmen des Arbeitsamts und tritt sogar verletzt die Arbeit an. Ingo Lenßen kämpft beim Maßnahmenträger dafür, dass die geschundene Steffi zum Arzt gehen darf und nicht bei Wind und Wetter auf der Straße als Gärtnerin arbeiten muss.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1