SAT.1Staffel 3Folge 62vom 23.08.2022
23 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 12

Team Lenßen wird von Gisa Kuhn (51) gerufen, die mit ihrem Mann Holger (53) als Dauercamper auf einem Campingplatz lebt. Der Toilettentank ihres Wohnwagens ist ausgelaufen und sie haben eine Abmahnung von Campingplatzbesitzer Kevin Laake (32) bekommen. Ihnen droht die Kündigung ihres Dauerstellplatzes, wodurch die Kuhns obdachlos wären. Die Suche nach dem Manipulator beginnt.

