SAT.1Staffel 4Folge 47vom 10.01.2023
Folge 47: Fast eine glückliche Familie

23 Min.Folge vom 10.01.2023Ab 12

Tanja (44) und Sven Müller (45) benötigen Hilfe. Sie wollen Pflegetochter Leni Roth (15) adoptieren, doch nun wird Sven der Hehlerei im Betrieb von Tanjas Vater Rainer Ziegler (68) verdächtigt. Könnte der Adoptionsantrag dadurch abgelehnt werden? Anwalt Ingo Lenßen vermutet, dass die Hehlerei nur untergeschoben wird, denn jeder hat Zugang zum Fundort der Hehlerware und Rainer selbst hätte ein Motiv. Er scheint von dem Adoptionsvorhaben nicht überzeugt.

