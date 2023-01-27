Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 64vom 27.01.2023
23 Min.Folge vom 27.01.2023Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen folgt einer inständigen Bitte Sarah Grüners, sich mit ihrer Freundin Maggy Thielen (39) zu treffen. Deren Partner Steffen Malcher (42) wird vorgeworfen, die Tochter seiner langjährigen Lebensgefährtin sexuell belästigt zu haben. Ihm wird der Kontakt zu dem Mädchen verboten. Da Ingo Lenßen aus Prinzip keine Sexualstraftäter vertritt, sagt er nur unter Vorbehalt zu. Steffen beteuert glaubhaft seine Unschuld, als ein belastendes Foto auftaucht ...

