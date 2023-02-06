Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 76vom 06.02.2023
Du willst es doch auch

23 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12

Ingo Lenßen trifft auf Lehrerin Sina Bruck (34). Angeblich habe sie den Mann ihrer Vermieterin Anja Fuchs (46) wegen einer Mieterhöhung die Treppe hinuntergestoßen - mit dem Ergebnis Schädel-Hirn-Trauma. Als der Anwalt hilft, Beweise zu finden, spitzt sich die Lage zu. Im Schulgebäude hängen überall gefakte Fahndungsaufrufe: "MORDVERSUCH!" Wer konnte so schnell von dem Vorfall erfahren und versucht Sina als Täterin darzustellen, obwohl sie doch Opfer ist?

