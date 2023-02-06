Staffel 4Folge 76vom 06.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 76: Du willst es doch auch
23 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12
Ingo Lenßen trifft auf Lehrerin Sina Bruck (34). Angeblich habe sie den Mann ihrer Vermieterin Anja Fuchs (46) wegen einer Mieterhöhung die Treppe hinuntergestoßen - mit dem Ergebnis Schädel-Hirn-Trauma. Als der Anwalt hilft, Beweise zu finden, spitzt sich die Lage zu. Im Schulgebäude hängen überall gefakte Fahndungsaufrufe: "MORDVERSUCH!" Wer konnte so schnell von dem Vorfall erfahren und versucht Sina als Täterin darzustellen, obwohl sie doch Opfer ist?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1