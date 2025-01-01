Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine linke Nummer

SAT.1Staffel 1Folge 38
Folge 38: Eine linke Nummer

24 Min.Ab 12

Die 72-jährige Hermine Sonntag ist mit den Nerven am Ende. Ihr Befürchtung: Ihr Enkel Nico wurde von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt und ist in die Drogenszene abgetaucht. Die Ermittler machen ihn ausfindig. Und tatsächlich schreckt der skrupellose Enkel vor nichts zurück. Um an Geld zu kommen, scheint er mit Betrügern gemeinsame Sache zu machen: Zusammen zocken sie ältere Menschen ab ...

