Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Der Außenseiter

SAT.1Staffel 1Folge 39
Der Außenseiter

Der AußenseiterJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 39: Der Außenseiter

23 Min.Ab 12

Eva Glock wendet sich panisch an Ingo Lenßen. Sie hat im Zimmer ihres 17-jährigen Bruders Rocco Hinweise darauf gefunden, dass er offenbar ein Blutbad an seiner Schule anrichten will. Lenßen erkennt sofort den Ernst der Lage und setzt sein Team auf den Schüler an. Die Ermittler bekommen mit, wie sich Rocco eine Waffe besorgen will. Doch plötzlich fehlt von ihm jede Spur. Werden die Ermittler den Schüler finden, bevor er seinen grausamen Plan in die Tat umsetzen kann?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen