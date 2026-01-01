Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Wer bin ich

SAT.1Staffel 1Folge 41
Wer bin ich

Wer bin ichJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 41: Wer bin ich

23 Min.Ab 12

Schülerin Alina Stepanek steht vor den Trümmern ihrer Existenz: Durch seltsame Zufälle erfährt sie, dass ihre Eltern nicht ihre eigentlichen Erzeuger sind - und das kurz nachdem ihre angebliche Mutter an Krebs gestorben ist. Sie bittet Ingo Lenßen, ihr bei der Suche nach ihrer wahren Identität zu helfen. Der Rechtsanwalt und sein Team befragen den Vater, doch der leugnet alles und begeht kurz darauf Selbstmord. Welches Geheimnis hat er mit in den Tod genommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen