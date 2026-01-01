Lenßen
Folge 41: Wer bin ich
23 Min.Ab 12
Schülerin Alina Stepanek steht vor den Trümmern ihrer Existenz: Durch seltsame Zufälle erfährt sie, dass ihre Eltern nicht ihre eigentlichen Erzeuger sind - und das kurz nachdem ihre angebliche Mutter an Krebs gestorben ist. Sie bittet Ingo Lenßen, ihr bei der Suche nach ihrer wahren Identität zu helfen. Der Rechtsanwalt und sein Team befragen den Vater, doch der leugnet alles und begeht kurz darauf Selbstmord. Welches Geheimnis hat er mit in den Tod genommen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1