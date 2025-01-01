Lenßen
Folge 43: Countdown
24 Min.Ab 12
Eine junge Frau findet in der Zeitung eine Todesanzeige - ihre eigene! Laut dieser wird sie in zwei Tagen sterben. Sie verdächtigt ihren aggressiven Ex-Freund, der ihr bei der Trennung gedroht hat. Der behauptet jedoch, seine Ex noch immer zu lieben. Wenig später findet die Mandantin ein Video: Der Täter ist nachts in ihre Wohnung eingedrungen und hat sie schlafend gefilmt. Den Ermittlern bleiben nur noch wenige Stunden, den Täter zu stellen. Der Countdown läuft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1