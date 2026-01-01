Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 50
23 Min. Ab 12

Die 43-jährige Apothekerin Ursula Reimers befürchtet, dass ihr 17-jähriger Sohn heimlich Drogen herstellt. Sebastian ist nicht mehr wiederzuerkennen: Plötzlich wird aus dem strebsamen Nerd ein beliebter Mädchenschwarm. Früher als Außenseiter beschimpft, hängt er heute mit seiner neuen Clique ab. Die Mandantin ist sich sicher, ihr Sohn ist in kriminelle Machenschaften verstrickt! Undercover observieren die Ermittler die Jugendlichen und kommen einer Intrige auf die Schliche.

