Folge 53: 18 Stunden Angst
24 Min.Ab 12
Reederei-Unternehmer Simon Herzog erhält eine erschreckende Videobotschaft: Seine Frau Verena blickt völlig verängstigt in die Kamera und bittet ihren Mann um 200.000 Euro Lösegeld. Sie wurde entführt! Der 48-Jährige wendet sich panisch an Ingo Lenßen und bittet ihn, seine Frau gesund zurück zu bringen. Für den Rechtsanwalt und seine Ermittler beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Gelingt es Lenßen und seinen Ermittlern, die Frau rechtzeitig zu finden, bevor es zu spät ist?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1