Lenßen
Folge 61: Der Feind von nebenan
25 Min.Ab 12
Taxifahrer Patrick Benke hat ein stattliches Anwesen geerbt. Endlich können er und seine Frau dem Plattenbau den Rücken kehren und haben Platz für sich und ihre zwei Kinder. Doch nicht lange und die Polizei steht vor der Tür: Der 16-jährige Sohn Jeremy soll die Nachbarn beklaut haben! Tatsächlich wird in der Garage der Familie Diebesgut gesichert. Patrick Benke ist überzeugt: Die reichen Nachbarn wollen seine Familie vertreiben und haben ihnen die Sachen untergeschoben!
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1