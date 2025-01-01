Lenßen
Folge 64: Geliebt und geschändet
25 Min.Ab 12
Die 24-jährige Julia Nowak wird in einer Tiefgarage von einem maskierten Mann überfallen und fast vergewaltigt. Ingo Lenßen, der zufällig vor Ort ist, kann das Schlimmste verhindern. Julia arbeitet als Tänzerin in einem Stripclub. Sie ist sicher, dass einer ihrer Stammgäste hinter dem Angriff steckt. Grabowski besucht undercover den Club und sieht, wie ein Mann Julia penetrant filmt. Der Mann ist vorbestraft - wegen versuchter Vergewaltigung! Doch dann wendet sich das Blatt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1