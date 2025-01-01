Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

All inclusive

SAT.1Staffel 1Folge 67
All inclusive

All inclusiveJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 67: All inclusive

24 Min.Ab 12

Eine Hotelbesitzerin kurz vor dem Ruin! Seit einem Monat werden Terrorakte auf das Hotel von Theresa Wildner verübt. Ingo Lenßen und seine Ermittler werden beauftragt, den Saboteur zu überführen. Bei einer Observierung wird der entlassene Nachtportier erwischt, als er sich Zutritt zum Hotel verschafft. Bei der Festnahme dann ein unerwarteter Anruf: Die Hotelbesitzerin wurde in eine tödliche Falle gelockt. Können die Ermittler ihre Mandantin noch rechtzeitig retten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen