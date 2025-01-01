Lenßen
Folge 77: Blackout
25 Min.Ab 12
Ein Mann wird vom Auto angefahren und schwer verletzt - Absicht oder Unfall? Doch das Opfer hat einen völligen Blackout und kann sich an nichts erinnern: Er weiß nicht, wie er heißt, wo er wohnt oder wer er ist. Lenßen und sein Team wollen dem Mann helfen, doch bei der Suche nach seiner Identität enthüllen sie schockierende Geheimnisse, die darauf hindeuten, dass er in kriminelle Machenschaften verstrickt war. Wer ist der Mann wirklich?
Weitere Folgen in Staffel 1
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
