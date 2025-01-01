Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Blackout

SAT.1Staffel 1Folge 77
Blackout

BlackoutJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 77: Blackout

25 Min.Ab 12

Ein Mann wird vom Auto angefahren und schwer verletzt - Absicht oder Unfall? Doch das Opfer hat einen völligen Blackout und kann sich an nichts erinnern: Er weiß nicht, wie er heißt, wo er wohnt oder wer er ist. Lenßen und sein Team wollen dem Mann helfen, doch bei der Suche nach seiner Identität enthüllen sie schockierende Geheimnisse, die darauf hindeuten, dass er in kriminelle Machenschaften verstrickt war. Wer ist der Mann wirklich?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen