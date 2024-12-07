Bikinis und blaue BohnenJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 22: Bikinis und blaue Bohnen
47 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Jan Kona betreibt mit zwei Partnern, Alan Russell und Bart Lindsay, eine sehr erfolgreiche Bademoden-Firma. Während der Präsentation der neuen Kollektion wird Alan erschossen. Jan hat nun Angst hat, das nächste Opfer zu werden, und bittet Magnum um Hilfe. Kurz darauf wird Bart tot in seinem Auto gefunden. Die Polizei glaubt nun, dass Jan ihre Partner umgebracht hat, um deren Anteile an der Firma zu erben. Doch ist der Fall wirklich so einfach? Magnum beginnt zu recherchieren ...
