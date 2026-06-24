Major Crimes
Folge 1: Abgeschoben
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Nach einem Streit mit ihrem Freund wird ein junges Mädchen vermisst. Amanda wurde zuletzt bei ihrer Freiwilligenarbeit für Obdachlose gesehen. Als die Ermittler erfahren, dass die Jugendliche einige der Betroffenen im Zweithaus ihrer Familie übernachten ließ, durchsuchen sie das Gebäude und machen einen schrecklichen Fund.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen