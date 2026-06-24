Major Crimes
Folge 2: Sex, Drogen und Videos
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Polizist wird mit einer Überdosis an einem Filmset gefunden. Vor seinem Tod ermittelte er bei der Sondereinheit für Sexualverbrechen. Dass seine Leiche ausgerechnet an einem Drehort für Pornoproduktionen entdeckt wird, scheint kein Zufall zu sein.
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen