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Major Crimes

Aus heiterem Himmel

WarnerStaffel 5Folge 17vom 24.06.2026
Aus heiterem Himmel

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Major Crimes

Folge 17: Aus heiterem Himmel

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

In über 12 Metern Höhe befindet sich eine Leiche in einem Baum, die vom Himmel gefallen zu sein scheint. Zunächst weiß niemand, wie sie dorthin gelandet ist. Die Polizeiarbeit wird erschwert, als Dr. Morales mit seinem Vater, einem Detective im Ruhestand, erscheint und seine Kollegen um einen merkwürdigen Gefallen bittet: Er hat ein wenig bei der Beschreibung seiner Aufgaben in dem Mordfall übertrieben - und nun sollen Dr. Morales' Kollegen so tun, als leite er die Ermittlungen.

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