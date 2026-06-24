Major Crimes
Folge 14: Herzversagen
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Bei einer Polizeiübung erfährt Lieutenant Provenza von einem Mordfall: Eine junge Frau wurde brutal umgebracht und bei einem Fluss abgelegt. Zunächst scheint sie nicht vermisst zu werden. Doch dann stoßen die Ermittler auf einen Privatdetektiv, der auf das Opfer angesetzt wurde. Der Mann weigert sich allerdings, den Namen seines Auftraggebers zu nennen.
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen