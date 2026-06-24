Major Crimes
Folge 9: Geschiedene Leute
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Mann liegt blutüberströmt im griechischen Theater von L.A. Der Ort ist öffentlich zugänglich und wird gerne von Joggern genutzt. Als die Ermittler erfahren, dass es sich bei dem Opfer um einen äußerst erfolgreichen Scheidungsanwalt handelt, rechnen sie mit einer langen Liste von Verdächtigen. Schnell gerät jedoch der gewaltbereite Ex-Mann seiner letzten Mandantin ins Visier der Polizisten.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen