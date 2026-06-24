Major Crimes
Folge 19: Fahrerflucht
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein junger Fahrradfahrer wird von einem Auto überrollt und zu Tode geschleift. Offenbar herrscht in L.A. ein regelrechter Krieg zwischen Auto- und Fahrradfahrern, der so schnell wie möglich beendet werden muss. Der grausame Tod des Studenten wurde von seiner Helmkamera aufgezeichnet. Das Video zeigt deutlich, dass es sich nicht um einen tragischen Unfall, sondern um Mord handelt.
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen