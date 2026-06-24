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Major Crimes

Fahrerflucht

WarnerStaffel 5Folge 19vom 24.06.2026
Fahrerflucht

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Major Crimes

Folge 19: Fahrerflucht

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Ein junger Fahrradfahrer wird von einem Auto überrollt und zu Tode geschleift. Offenbar herrscht in L.A. ein regelrechter Krieg zwischen Auto- und Fahrradfahrern, der so schnell wie möglich beendet werden muss. Der grausame Tod des Studenten wurde von seiner Helmkamera aufgezeichnet. Das Video zeigt deutlich, dass es sich nicht um einen tragischen Unfall, sondern um Mord handelt.

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