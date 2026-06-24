Major Crimes
Folge 16: Quid Pro Quo
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Thomas Chandler wird von seiner Ehefrau in ihrem gemeinsamen Zuhause tot aufgefunden. Vor seiner Ermordung traf sich das Opfer mit seiner Arbeitskollegin zum Essen. Sowohl Chandlers Frau als auch sein Stiefsohn waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Handelt es sich dabei um einen Zufall, oder hat einer der beiden etwas mit dem Mord zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen