Major Crimes
Folge 18: Bösartig
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Eine 72-Jährige wird in ihrem eigenen Haus ermordet. Bei der älteren Dame handelt es sich um Mary Conrad - eine frühere Polizistin. Anfangs kann sich Lieutenant Provenza nicht an sie erinnern, doch nach und nach dämmert es ihm, dass sie sich aus der Polizeischule kennen. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass Mary ihre eigene Auffassung von Recht und Ordnung hatte und sich damit viele Feinde geschaffen hat - unter anderem Sharon.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen