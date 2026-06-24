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Major Crimes

Bösartig

WarnerStaffel 5Folge 18vom 24.06.2026
Bösartig

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Major Crimes

Folge 18: Bösartig

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Eine 72-Jährige wird in ihrem eigenen Haus ermordet. Bei der älteren Dame handelt es sich um Mary Conrad - eine frühere Polizistin. Anfangs kann sich Lieutenant Provenza nicht an sie erinnern, doch nach und nach dämmert es ihm, dass sie sich aus der Polizeischule kennen. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass Mary ihre eigene Auffassung von Recht und Ordnung hatte und sich damit viele Feinde geschaffen hat - unter anderem Sharon.

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