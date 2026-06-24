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Major Crimes

Schockwellen (1)

WarnerStaffel 5Folge 20vom 24.06.2026
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Major Crimes

Folge 20: Schockwellen (1)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Dem Familienvater Albert Luna wird in seinem Haus zweimal ins Gesicht geschossen. Die Ermittler entdecken auf dem Arm des Opfers ein Gangtattoo. Der Mann ist polizeibekannt, weil er vor vielen Jahren straffällig wurde. Die Tatortbegehung wirft etliche Fragen auf - und plötzlich geschieht das Unfassbare: Eine Bombe explodiert vor Lunas Haus und tötet eine Ermittlerin.

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