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Major Crimes

Unter die Haut

Staffel 5Folge 4vom 24.06.2026
Unter die Haut

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Major Crimes

Folge 4: Unter die Haut

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Bei einer Hausbesichtigung wartet eine böse Überraschung auf die Lieutenants Provenza und Flynn: Die Immobilienmaklerin Heather Lutz treibt tot im Pool. Die attraktive Frau hat sich in ihrem Job nicht nur Freunde gemacht. Um Häuser zu verkaufen, war sie zu allem bereit. Und auch in ihrem Privatleben hat Heather die Menschen gerne hinters Licht geführt, um ihren Vorteil daraus zu ziehen. Die Liste möglicher Täter ist dementsprechend lang.

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