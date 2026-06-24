Major Crimes
Folge 5: Abkassiert
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
In einem Park werden an einer Feuerstelle menschliche Überreste gefunden. Obwohl die Leiche zerstückelt und verbrannt wurde, können die Ermittler das Opfer als Adrian Silva identifizieren. Doch dann entdecken sie aktuelle Social-Media-Posts auf dessen Account, die den Mann in Thailand zeigen. Ist Adrian doch noch am Leben?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen