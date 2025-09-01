4-Tage-Woche – und dann?Jetzt kostenlos streamen
Marie
Folge 2: 4-Tage-Woche – und dann?
12 Min.Folge vom 01.09.2025
Ist die 32-Stunden-Woche eine machbare Lösung oder eine Gefahr für die Wirtschaft? In Zeiten von Arbeitskräftemangel hinterfragt die Generation Z klassische Arbeitsmodelle, während ältere Generationen oft als disziplinierter gelten. In dieser Folge unserer Serie „Österreich verstehen“ gehen wir der Frage nach, ob die Jugend wirklich weniger bereit ist, Vollzeit zu arbeiten – und ob wir uns das leisten können.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT