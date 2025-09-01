Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marie

Vergebene Chance EU-Binnenmarkt?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 13vom 01.09.2025
Vergebene Chance EU-Binnenmarkt?

Vergebene Chance EU-Binnenmarkt?Jetzt kostenlos streamen

Marie

Folge 13: Vergebene Chance EU-Binnenmarkt?

7 Min.Folge vom 01.09.2025

Der EU-Binnenmarkt ist für Österreichs Wirtschaft zentral, wird aber durch komplizierte Regeln, langsame Digitalisierung und hohe Bürokratie ausgebremst. Vor allem KMU kämpfen mit Hürden wie dem A1-Formular oder komplizierten Meldepflichten. Weniger Bürokratie, digitale Prozesse und klare Regeln würden ihr Potenzial freisetzen – und Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Marie
Joyn Partners
Marie

Marie

Alle 1 Staffeln und Folgen