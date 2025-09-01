Vergebene Chance EU-Binnenmarkt?Jetzt kostenlos streamen
Marie
Folge 13: Vergebene Chance EU-Binnenmarkt?
7 Min.Folge vom 01.09.2025
Der EU-Binnenmarkt ist für Österreichs Wirtschaft zentral, wird aber durch komplizierte Regeln, langsame Digitalisierung und hohe Bürokratie ausgebremst. Vor allem KMU kämpfen mit Hürden wie dem A1-Formular oder komplizierten Meldepflichten. Weniger Bürokratie, digitale Prozesse und klare Regeln würden ihr Potenzial freisetzen – und Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT