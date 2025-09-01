Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn PartnersStaffel 1Folge 8vom 01.09.2025
9 Min.Folge vom 01.09.2025

Shopping-Apps wie Temu und Shein überschwemmen Österreich mit Billigware aus China – zum Nachteil heimischer Händler, die mit hohen Kosten und strengen Regeln kämpfen. Hinter den günstigen Preisen stecken oft Lohndumping, Umweltprobleme und mangelnde Sicherheit. Die EU plant Gegenmaßnahmen, doch es bleibt fraglich, ob sie ausreichen, um fairen Wettbewerb und sicheren Konsum zu gewährleisten.

