Beruf und Baby – geht beides?Jetzt kostenlos streamen
Marie
Folge 4: Beruf und Baby – geht beides?
11 Min.Folge vom 01.09.2025
Viele Frauen in Österreich stehen vor der Wahl zwischen Beruf und Familie, da Vollzeitjobs oft schwer mit Kinderbetreuung vereinbar sind. In dieser Folge unserer Serie „Österreich verstehen“ beleuchten wir die Herausforderungen und Chancen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Ausbau der Kinderbetreuung könnte nicht nur den Fachkräftemangel lindern, sondern auch langfristig der Wirtschaft zugutekommen, wie die Forschung zeigt.
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Marie
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT