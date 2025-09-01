Mehr Netto vom Brutto – aber wie?Jetzt kostenlos streamen
Marie
Folge 3: Mehr Netto vom Brutto – aber wie?
11 Min.Folge vom 01.09.2025
In Österreich arbeiten wir rechnerisch 227 Tage im Jahr allein für Steuern und Abgaben, was das Land in Europa an die Spitze treibt. Unternehmerin Constanze Kurz berichtet vom alltäglichen Kampf mit Bürokratie, hohen Lohnnebenkosten und Existenzängsten. Mit einem Steuerkeil von 47,2 % stellt sich die Frage, wie Österreich wettbewerbsfähig bleiben kann. Diese Reportage beleuchtet, welche Reformen im Pensions- und Gesundheitssystem dringend nötig wären und warum so viele wertvolle Arbeitskräfte verloren gehen, obwohl sie länger arbeiten wollen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT