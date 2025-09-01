Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mehr Netto vom Brutto – aber wie?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 3vom 01.09.2025
11 Min.Folge vom 01.09.2025

In Österreich arbeiten wir rechnerisch 227 Tage im Jahr allein für Steuern und Abgaben, was das Land in Europa an die Spitze treibt. Unternehmerin Constanze Kurz berichtet vom alltäglichen Kampf mit Bürokratie, hohen Lohnnebenkosten und Existenzängsten. Mit einem Steuerkeil von 47,2 % stellt sich die Frage, wie Österreich wettbewerbsfähig bleiben kann. Diese Reportage beleuchtet, welche Reformen im Pensions- und Gesundheitssystem dringend nötig wären und warum so viele wertvolle Arbeitskräfte verloren gehen, obwohl sie länger arbeiten wollen.

Joyn Partners
