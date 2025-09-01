Zum Inhalt springenBarrierefrei
Innovatives Österreich? So schwer haben es StartUps

Joyn PartnersStaffel 1Folge 7vom 01.09.2025
Folge 7: Innovatives Österreich? So schwer haben es StartUps

10 Min.Folge vom 01.09.2025

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen entstehen in Österreich spannende Innovationen – von KI-Startups bis zu bahnbrechenden medizinischen Entwicklungen. Doch fehlendes Kapital, komplizierte Förderungen und ein internationaler Rückstand bremsen das Potenzial. Ob Österreich zum Gründer-Hotspot Europas wird, hängt nun von besseren Rahmenbedingungen und mutigen Investitionen ab.

Joyn Partners
