Innovatives Österreich? So schwer haben es StartUps
Marie
Folge 7: Innovatives Österreich? So schwer haben es StartUps
10 Min.Folge vom 01.09.2025
Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen entstehen in Österreich spannende Innovationen – von KI-Startups bis zu bahnbrechenden medizinischen Entwicklungen. Doch fehlendes Kapital, komplizierte Förderungen und ein internationaler Rückstand bremsen das Potenzial. Ob Österreich zum Gründer-Hotspot Europas wird, hängt nun von besseren Rahmenbedingungen und mutigen Investitionen ab.
