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Zukunft des Tourismus: So verändern Klimawandel & KI die Reisebranche

Joyn PartnersStaffel 1Folge 9vom 01.09.2025
Zukunft des Tourismus: So verändern Klimawandel & KI die Reisebranche

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Folge 9: Zukunft des Tourismus: So verändern Klimawandel & KI die Reisebranche

11 Min.Folge vom 01.09.2025

2024 war ein Rekordjahr für den heimischen Tourismus, doch Klimawandel, Fachkräftemangel und Digitalisierung stellen die Branche vor einen Umbruch. Erfolgreiche Beispiele wie die Wexl Arena zeigen, wie Regionen sich neu erfinden – unterstützt von KI, Automatisierung und nachhaltigen Konzepten. Die große Frage: Welche Innovationen prägen den Tourismus der Zukunft?

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