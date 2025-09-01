Zukunft des Tourismus: So verändern Klimawandel & KI die ReisebrancheJetzt kostenlos streamen
Marie
Folge 9: Zukunft des Tourismus: So verändern Klimawandel & KI die Reisebranche
11 Min.Folge vom 01.09.2025
2024 war ein Rekordjahr für den heimischen Tourismus, doch Klimawandel, Fachkräftemangel und Digitalisierung stellen die Branche vor einen Umbruch. Erfolgreiche Beispiele wie die Wexl Arena zeigen, wie Regionen sich neu erfinden – unterstützt von KI, Automatisierung und nachhaltigen Konzepten. Die große Frage: Welche Innovationen prägen den Tourismus der Zukunft?
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Marie
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT