Future Tech made in Austria: Wie wir aus Ideen echte Innovationen machen

Folge 16: Future Tech made in Austria: Wie wir aus Ideen echte Innovationen machen

8 Min.Folge vom 10.11.2025

Österreich zählt laut OECD zu den innovativsten Ländern Europas, hat aber vor allem bei Digitalisierung und KI-Nutzung durch KMU noch Nachholbedarf. Trotz Hürden wie Bürokratie, fehlendem Risikokapital und geringer Fehlerkultur punktet das Land in Nischen wie Robotik, Pharmaforschung und Quantenphysik. Entscheidend für die Zukunft sind mehr Freiraum, schnellere Verfahren und ein mutiges Innovationsmindset.

