Arbeitskräftemangel – was tun?Jetzt kostenlos streamen
Marie
Folge 1: Arbeitskräftemangel – was tun?
14 Min.Folge vom 01.09.2025
Österreich leidet unter akutem Arbeitskräftemangel, insbesondere in der Gastronomie und Pflege. Während Zuwanderungsmaßnahmen wie die Rot-Weiß-Rot-Karte helfen, reichen sie nicht aus, um den Bedarf zu decken. Experten wie Johannes Kopf vom AMS betonen, dass langfristige Lösungen wie die Anhebung des Frauenpensionsalters und bessere Kinderbetreuung entscheidend sind, um Österreich wettbewerbsfähig zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT