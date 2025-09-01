Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 01.09.2025
Folge vom 01.09.2025

Österreich leidet unter akutem Arbeitskräftemangel, insbesondere in der Gastronomie und Pflege. Während Zuwanderungsmaßnahmen wie die Rot-Weiß-Rot-Karte helfen, reichen sie nicht aus, um den Bedarf zu decken. Experten wie Johannes Kopf vom AMS betonen, dass langfristige Lösungen wie die Anhebung des Frauenpensionsalters und bessere Kinderbetreuung entscheidend sind, um Österreich wettbewerbsfähig zu halten.

