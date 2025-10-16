Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marie

Exportschlager aus Österreich: Warum "Made in Austria" so gefragt ist

Joyn PartnersStaffel 1Folge 14vom 16.10.2025
Exportschlager aus Österreich: Warum "Made in Austria" so gefragt ist

Exportschlager aus Österreich: Warum "Made in Austria" so gefragt istJetzt kostenlos streamen

Marie

Folge 14: Exportschlager aus Österreich: Warum "Made in Austria" so gefragt ist

6 Min.Folge vom 16.10.2025

Österreichische Lebensmittel sind international gefragt – dank hoher Qualität, regionaler Herkunft und starkem Markenimage. Besonders Deutschland liebt Käse, Wurst, Schokolade und Wein „Made in Austria“, was sich auch in rund 17 Milliarden Euro Lebensmittelexporten zeigt. Vom Familienbetrieb bis zum Global Player: Österreichs Lebensmittelwirtschaft beweist, dass Genuss, Qualität und Herkunft weltweit Erfolg haben können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Marie
Joyn Partners
Marie

Marie

Alle 1 Staffeln und Folgen