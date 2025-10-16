Exportschlager aus Österreich: Warum "Made in Austria" so gefragt istJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Exportschlager aus Österreich: Warum "Made in Austria" so gefragt ist
6 Min.Folge vom 16.10.2025
Österreichische Lebensmittel sind international gefragt – dank hoher Qualität, regionaler Herkunft und starkem Markenimage. Besonders Deutschland liebt Käse, Wurst, Schokolade und Wein „Made in Austria“, was sich auch in rund 17 Milliarden Euro Lebensmittelexporten zeigt. Vom Familienbetrieb bis zum Global Player: Österreichs Lebensmittelwirtschaft beweist, dass Genuss, Qualität und Herkunft weltweit Erfolg haben können.
