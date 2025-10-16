Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs Tourismus: KI, Klimawandel und Ganzjahresboom

Joyn PartnersStaffel 1Folge 15vom 16.10.2025
Folge 15: Österreichs Tourismus: KI, Klimawandel und Ganzjahresboom

10 Min.Folge vom 16.10.2025

Der Tourismus ist mit 154 Millionen Nächtigungen und 39 Milliarden Euro Wertschöpfung ein zentraler Wirtschaftsfaktor Österreichs – jeder siebte Job hängt davon ab. Doch Klimawandel, Digitalisierung und Fachkräftemangel fordern ein Umdenken: KI, Nachhaltigkeit und Ganzjahrestourismus sind Schlüssel für die Zukunft. Jetzt gilt es, die Weichen zu stellen, damit Österreichs Tourismus weiter an der Spitze bleibt.

