Österreichs Tourismus: KI, Klimawandel und GanzjahresboomJetzt kostenlos streamen
Marie
Folge 15: Österreichs Tourismus: KI, Klimawandel und Ganzjahresboom
10 Min.Folge vom 16.10.2025
Der Tourismus ist mit 154 Millionen Nächtigungen und 39 Milliarden Euro Wertschöpfung ein zentraler Wirtschaftsfaktor Österreichs – jeder siebte Job hängt davon ab. Doch Klimawandel, Digitalisierung und Fachkräftemangel fordern ein Umdenken: KI, Nachhaltigkeit und Ganzjahrestourismus sind Schlüssel für die Zukunft. Jetzt gilt es, die Weichen zu stellen, damit Österreichs Tourismus weiter an der Spitze bleibt.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT