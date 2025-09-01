Cybersecurity: Diese Fallen solltest du kennen!Jetzt kostenlos streamen
Marie
Folge 12: Cybersecurity: Diese Fallen solltest du kennen!
9 Min.Folge vom 01.09.2025
Cyberangriffe haben sich in Österreich zuletzt verdoppelt – besonders KMU sind gefährdet und oft unzureichend geschützt. Fehlendes Know-how, mangelnde Strukturen und hohe Kosten bremsen den Aufbau von Cybersicherheit. Klare Strategien, regelmäßige Übungen und einfache Schutzmaßnahmen können Unternehmen und den Standort nachhaltig stärken.
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Marie
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT