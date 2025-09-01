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Marie

Cybersecurity: Diese Fallen solltest du kennen!

Joyn PartnersStaffel 1Folge 12vom 01.09.2025
Cybersecurity: Diese Fallen solltest du kennen!

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Folge 12: Cybersecurity: Diese Fallen solltest du kennen!

9 Min.Folge vom 01.09.2025

Cyberangriffe haben sich in Österreich zuletzt verdoppelt – besonders KMU sind gefährdet und oft unzureichend geschützt. Fehlendes Know-how, mangelnde Strukturen und hohe Kosten bremsen den Aufbau von Cybersicherheit. Klare Strategien, regelmäßige Übungen und einfache Schutzmaßnahmen können Unternehmen und den Standort nachhaltig stärken.

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