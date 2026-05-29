Ein neuer Ex boxt sich ins LiebeschaosJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 15: Ein neuer Ex boxt sich ins Liebeschaos
35 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Nach der letzten X-Night versuchen die Bewohner, ihre neuen Matches zu sortieren. Doch mit Fabrizio zieht ein neuer Ex in die Villa ein und boxt sich direkt mitten rein in das Liebeschaos. Wie wird seine Ex Rina reagieren? Und kann der ehemalige Schweizer Bachelor mit seinem Charme das Herz der Ladies erobern? Währenddessen holen Tim und Emma die fehlenden Tage in der X-Suite nach und bringen die X-Suite zum Glühen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH