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Match my Ex

Karaoke-Party mit Folgen

JoynStaffel 2Folge 11vom 15.05.2026
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Folge 11: Karaoke-Party mit Folgen

36 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Während einige Kanidat:innen auf der Karaoke-Party ausgelassen feiern, brodelt es an anderer Stelle gewaltig. Christin gerät immer stärker ins Visier und wird schließlich von mehreren Konkurrentinnen zur Rede gestellt. Auch die Ereignisse der letzten Duschparty holen Aurelia ein: Als Calvin O. davon erfährt, wachsen bei ihm die Zweifel. Die anschließende Aussprache zwischen den beiden wird emotional.

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