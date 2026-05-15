Karaoke-Party mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 11: Karaoke-Party mit Folgen
36 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Während einige Kanidat:innen auf der Karaoke-Party ausgelassen feiern, brodelt es an anderer Stelle gewaltig. Christin gerät immer stärker ins Visier und wird schließlich von mehreren Konkurrentinnen zur Rede gestellt. Auch die Ereignisse der letzten Duschparty holen Aurelia ein: Als Calvin O. davon erfährt, wachsen bei ihm die Zweifel. Die anschließende Aussprache zwischen den beiden wird emotional.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH