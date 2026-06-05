Match my Ex
Folge 18: Stress im Paradies
37 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
In der X-Villa liegen die Nerven blank. Anna möchte, dass Daniel sich endlich öffnet und Gefühle zulässt. Emma wirft Tim seinen Flirts mit Christin und Henna während ihres Aufenthalts in der Exit-Hütte vor. Auch zwischen Rina und Fabrizio fliegen die Fetzen. Und Julius stellt nach den Ereignissen mit Sabrina ihre Verbindung zunehmend infrage. Während die Poolparty kurz für Ablenkung sorgt, nutzen Henna und Leandro ein Date, um sich auszusprechen. Und dann steht auch noch die X-Night an.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH