Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match my Ex

Stress im Paradies

JoynStaffel 2Folge 18vom 05.06.2026
Stress im Paradies

Stress im ParadiesJetzt kostenlos streamen

Match my Ex

Folge 18: Stress im Paradies

37 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

In der X-Villa liegen die Nerven blank. Anna möchte, dass Daniel sich endlich öffnet und Gefühle zulässt. Emma wirft Tim seinen Flirts mit Christin und Henna während ihres Aufenthalts in der Exit-Hütte vor. Auch zwischen Rina und Fabrizio fliegen die Fetzen. Und Julius stellt nach den Ereignissen mit Sabrina ihre Verbindung zunehmend infrage. Während die Poolparty kurz für Ablenkung sorgt, nutzen Henna und Leandro ein Date, um sich auszusprechen. Und dann steht auch noch die X-Night an.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Match my Ex
Joyn
Match my Ex

Match my Ex

Alle 2 Staffeln und Folgen