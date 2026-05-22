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Match my Ex

Verhängnisvolles Update trifft auf X-Night

JoynStaffel 2Folge 14vom 22.05.2026
Verhängnisvolles Update trifft auf X-Night

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Folge 14: Verhängnisvolles Update trifft auf X-Night

35 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Das erste Update steht an: Tim klärt Emma über für die unerfreulichen Ereignisse in der X-Villa auf. Doch was wird Emma tun: Bringt sie es übers Herz, Tim mit einer neuen Frau zu vermatchen oder will sie selbst nochmal um Tims Herz kämpfen? Bevor die X-Night beginnt, wird in der Villa bereits kräftig taktiert. Dann haben die Frauen das Sagen und stellen mit ihren Entscheidungen alles auf den Kopf. Für gleich zwei Ladys ist das Liebesspiel vorbei.

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