Neue Ex, neue Unruhe: Speeddating und Match-CheckJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 10: Neue Ex, neue Unruhe: Speeddating und Match-Check
38 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Eine neue Ex sorgt beim Einzug in die Villa für Unruhe. Beim Speeddating fliegen mit heißen Dance-Moves die Funken, doch Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Die Stimmung ist ausgelassen, aber die Spannung steigt. Beim Match-Check müssen sich die bestehenden Paare beweisen. Wer besteht den Test - und wer gerät ins Straucheln?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH