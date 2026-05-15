Eifersucht in der VillaJetzt ohne Werbung streamen
Match my Ex
Folge 12: Eifersucht in der Villa
30 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Anna wird von ihren Gefühlen überrollt, als sie beobachtet, wie Daniel immer wieder mit seiner Ex Sabrina flirtet. Die Situation lässt ihre Zweifel wachsen: Hängt Daniel noch an seiner Vergangenheit oder steht er wirklich zu ihr? Auch Christin sorgt erneut für Unruhe in der Villa. Sie kommt Julius immer näher, sehr zum Ärger von Henna und Joanna. Was als Flirt beginnt, endet schließlich in einem lautstarken Streit, der die Fronten weiter verhärtet.
Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH