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Match my Ex

Die Bombe platzt

JoynStaffel 2Folge 23vom 26.06.2026
Die Bombe platzt

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Folge 23: Die Bombe platzt

38 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Ein stürmischer Morgen in der X-Villa: Es drohen gleich mehrere Matches zu zerbrechen. Calvin S. hatte während seines Aufenthalts im Exil mit Emma und Christin etwas am Laufen. Besonders Tim will wissen, was wirklich zwischen Emma und Calvin S. passiert ist. Auch Joanna ist geschockt, als sie erfährt, was hinter ihrem Rücken passiert ist. Während immer mehr Details der Lüge ans Licht kommen, drohen gleich mehrere Matches zu zerbrechen.

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