Match my Ex
Folge 22: Opfer für die Liebe
31 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Die Entscheidung ist gefallen. Henna opfert sich für das Liebesglück ihres Ex Leandro, verlässt die Villa und holt somit die sehnsüchtig vermisste Francesca zurück. Zur großen Freude von Leandro, der sein Glück kaum fassen kann und prompt mit ihr in der X-Suite verschwindet. Doch Francesca kehrt nicht nur mit großen Gefühlen zurück - sie hat auch einige brisante Neuigkeiten im Gepäck, die für den einen oder anderen Ex noch unangenehme Folgen haben könnten …
Weitere Folgen in Staffel 2
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH