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Match my Ex

Opfer für die Liebe

JoynStaffel 2Folge 22vom 19.06.2026
Opfer für die Liebe

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Match my Ex

Folge 22: Opfer für die Liebe

31 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Die Entscheidung ist gefallen. Henna opfert sich für das Liebesglück ihres Ex Leandro, verlässt die Villa und holt somit die sehnsüchtig vermisste Francesca zurück. Zur großen Freude von Leandro, der sein Glück kaum fassen kann und prompt mit ihr in der X-Suite verschwindet. Doch Francesca kehrt nicht nur mit großen Gefühlen zurück - sie hat auch einige brisante Neuigkeiten im Gepäck, die für den einen oder anderen Ex noch unangenehme Folgen haben könnten …

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