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Match my Ex

Die letzte X-Night: "In der Mausefalle"

JoynStaffel 2Folge 24vom 26.06.2026
Die letzte X-Night: "In der Mausefalle"

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Folge 24: Die letzte X-Night: "In der Mausefalle"

38 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Christins mögliches Comeback sorgt für Unruhe - besonders bei Aurelia, die um ihr Match mit Calvin O. bangt. Gemeinsam versuchen sie, sich zu schützen. Calvin S. muss sich den Folgen seiner Entscheidungen stellen. Vor der letzten X-Night wird in der Villa spekuliert und taktiert. Am Ende sorgt Christins Entscheidung für Spannung: Kommt sie zurück in die X-Villa?

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