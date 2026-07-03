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Match my Ex

Opfer für das Finale

JoynStaffel 2Folge 25vom 03.07.2026
Opfer für das Finale

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Folge 25: Opfer für das Finale

37 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

Nach der X-Night müssen Aurelia und Calvin O. sich trennen - Aurelia verlässt die Villa und Christin steht für ihre Entscheidung in der Kritik. Emma und Tim wagen einen Neuanfang, während es für Joanna und Calvin S. kaum noch Hoffnung gibt. Im Finale müssen die Kandidat:innen entscheiden, wer gehen muss. Beim X-Treme Ranking zeigt sich, welche Paare echtes Match-Potenzial haben.

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